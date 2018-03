«معيتيق» يبحثُ تفعيل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، ظهر اليوم الثلاثاء بـ وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل الوزارة.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الخطوات التي اتخذتها الوزارة بافتتاحها مكاتب في عددٍ من البلديات مؤخرًا، في إطار الحرص على تنظيم العمل وتقريب الخدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تمَّ التطرق لتفعيل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي المتوقفة، ومنها التأخير في صيانة الفنادق المتوقفة منذ سنوات.

