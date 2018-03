«عاشور» يطالب رؤساء الأجهزة ببناء الثقة بين المواطنين والشرطة

المتوسط:

عقد العميد عبد السلام عاشور وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق بمقر الوزارة بطرابلس، لبحث آليات حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة كافة أنواع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأكد الوزير، في كلمته في مستهل الاجتماع، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة حتى تقوم كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في كافة مناطق ليبيا بدورها على أكمل وجه، مطالبا مدراء الأمن والأجهزة الأمنية بتفعيل كافة المؤسسات والهيئات والمراكز التابعة للوزارة واستغلال كافة الخبرات الفنية العاملة في المديريات والأجهزة

وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بملف النازحين وخاصة من رجال الأمن والشرطة والعمل على إرجاعهم إلى أرض الوطن، وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا الملف، مع ضرورة التواصل مع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية لإبراز كافة مناشطها من خلال مكتب الإعلام الأمني.

وطمأن «عاشور» المشاركين في الاجتماع بأنه سيتم حلحلة عدد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه أجهزة ومديريات وإدارات الوزارة، حيث قدم مدراء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق شروحاً وافية حول سير العمل داخل الأجهزة والمديريات التابعة للوزارة.

