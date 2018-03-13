مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس يكشف موعد عودة المهاجرين الطوعية إلى نيجيريا

ليبيا – أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس على أن موعد العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين أصحاب الجنسية النيجيرية من نزلاء مقر الجهاز فرع طرابلس طريق السكة سيكون يوم الأربعاء المقبل.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس أشار في تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إلى أنه ستتم عملية عودة المهاجرين غير الشرعيين عبر مطار امعيتيقة الدولي جواً إلى بلادهم.

ويأتي هذا الموعد بعد زيارة عمل قام بها منذوبين عن المنظمة الدولية للهجرة أمس الإثنين لفرع طرابلس طريق السكة.

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