رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يلتقي السفير البريطاني

عقد اليوم الثلاثاء بطرابلس اجتماع بين رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية العميد محمد بشر وسفير المملكة المتحدة في ليبيا فرانك بيكر بحضور مسئول شؤون الأمن والإستقرار بالسفارة توماس كودر نجتون.

وذكر المكتب الاعلامي للجهاز ان الاجتماع تناول سبل ايجاد حلول استراتيجية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وآلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وإيجاد القنوات الرئيسية لدعم الجهاز.

كما تم مناقشة عدة مواضيع تخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية عمل الجهاز لمكافحة هده الظاهرة والحد من تدفق المهاجرين الي ليبيا ومنها الي اوروبا.

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