«العبار» يبحث استئناف تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع بـ«بنغازي»

عقد، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي، اجتماعا مع مسئولي اثنتين من الشركات المقاولات ضمن الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع، لمناقشة العوائق والصعوبات التي أدت إلى توقف استكمال المشروع.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان لها اليوم، «إن العبار اجتمع مع شركة الكرامة للمقاولات وشركة قلب العالم، لمناقشة استئناف تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع، الذي توقف بسبب عدة عوائق على رأسها ارتفاع الأسعار، وعدم توفر السيولة النقدية ونقص في مادة البتومين».

واضاف البيان: «إن المناقشة توصلت إلى حل معظم العوائق التي تواجه عملية تنفيذ المشروع، بالعمل على تعديل التوازن للعقود بحسب الأسعار النمطية المعتمدة».

وأكد عميد بلدية بنغازي توفر مادة الإسفلت بعد تشغيل مصنع الإسفلت، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إبرام محضر لاستئناف أعمال المشروع التي يحدد على ضوئها الالتزامات على الطرفين، لتتمكن الشركات المنفذة في استكمال المشروع بشكل فوري.

وحضر الاجتماع كل من وكيل ديوان ومدير الإدارة القانونية ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة ومدير مكتب المشروعات بديوان بلدية بنغازي.

