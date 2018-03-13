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#الرائد_أخبار السفارة الإيطالية في ليبيا تؤكد أن محادثات السفير جوزيبي بيروني،…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

السفارة الإيطالية في ليبيا تؤكد أن محادثات السفير جوزيبي بيروني، الثلاثاء، مع الرئيس السراج مثمرة للمضي قدما في مشوار العملية السياسية، مبينة أن الاعتراف بالحاجة للاستفادة من الوعي متزايد في ليبيا لأهمية المصالحة الشاملة كأداة وحيدة لتجاوز الأزمة الحالية.

#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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