الرائد_أخبار السفارة الإيطالية في ليبيا تؤكد أن محادثات السفير جوزيبي بيروني،…

السفارة الإيطالية في ليبيا تؤكد أن محادثات السفير جوزيبي بيروني، الثلاثاء، مع الرئيس السراج مثمرة للمضي قدما في مشوار العملية السياسية، مبينة أن الاعتراف بالحاجة للاستفادة من الوعي متزايد في ليبيا لأهمية المصالحة الشاملة كأداة وحيدة لتجاوز الأزمة الحالية.
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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