بلدية بنغازي تناقش المعوقات التي توقف استكمال مشروع الطريق الدائري الرابع

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع, العوائق والصعوبات التي أدت الي توقف استكمال المشروع والمتمثلة في ارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة النقدية ونقص في مادة البتومين ,

وأكد مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، أن خلال الاجتماع تم التوصل حلحلة معظم هذه العوائق والمشاكل، وذلك العمل على تعديل التوازن للعقود بحسب الأسعار النمطية المعتمدة .

وأكد عميد بلدية بنغازي بتوفر مادة الإسفلت وذلك عن طريق مصنع الإسفلت الذي باشر في العمل منذ فترة قصيرة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إبرام محضر استئناف للأعمال المشروع يحدد على ضوئها التزامات على الطرفين , لتتمكن الشركات المنفذة في إستكمال المشروع بشكل فوري .

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