هذا موعد توزع السلع التموينية بسرت

وصلت إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار بمدينة سرت سلع تموينية مخصصة للجمعيات الاستهلاكية في مدينة سرت وضواحيها.

وقال مدير مكتب مبيعات الصندوق بسرت عبدالعالي القبي، إن السلع التموينية التي وصلت للمخازن الرئيسية بسرت تشمل الطماطم والزيت والمكرونة والأرز والتونة والشاي، وسيتم توزيعها على 120 جمعية استهلاكية .

وأوضح القبي، أنه توجد بعض النواقص التي تعيق عملية التوزيع وقد تعهد عميد البلدية بتوفيرها، وسيتم توزيع السلع التموينية على الجمعيات سيكون خلال الأسبوع القادم.

وكان عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتمع مع عبد العالي القبي مدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت ومختار العبدلي من مكتب المبيعات لمناقشة آلية توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية.

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