مكتب النائب العام يجري تحقيقات مع “الجضران” ومعاوينه

أفاد مدير التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس “الصديق الصور”، أن التحقيقات جارية مع المسؤول السابق لحرس المنشآت النفطية “إبراهيم الجضران” بطرابلس منذ أسبوعين، وذلك حول أحداث الهلال النفطي وعدد من الاختلاسات المالية التي قام بها.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية تسليم “أسامة الجضران”، شقيق رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، إلى سلطة النائب العام في طرابلس، وذلك أثناء محاولة سفره إلى اسطنبول عبر مطار مصراته.

وأشارت المصادر بأن التحقيقات الأولية مع “أسامة الجضران” قادت لاعترافات هامة، منها اعترافه بالانتساب لتنظيم إرهابي، وكذلك أسماء شخصيات وجماعات كان على تنسيق معها، مؤكدة أنه قدم عروضاً مرفوضة بدفع مبالغ مالية كبيرة نظير إطلاق سراحه.

يشار إلى أن قوة الردع الخاصة التابعة للجيش ألقت، اليوم الثلاثاء، القبض رفيقي الجضران، وذلك لانتسابهم لمجلس شورى ثوار أجدابيا الإرهابي.

