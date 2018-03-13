معلمي مدينة طبرق ينظمون اعتصاما أمام مقر مجلس النواب

نظم عدد من معلمي مدينة طبرق اعتصاما أمام مقر مجلس النواب، طالبوا فيها بإقرار الحقوق للمعلمين من خلال نص قانوني أو قرار بهذا الشأن.

هذا ورفع المعلمون عددا من الشعارات التي تنادي بالإهتمام بالمعلم، والنظر إلى معاناة المعلمين في مختلف مدن البلاد، وإقرار مطلب زيادة المرتبات، وتوفير التأمين الصحي للمعلم.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اجتماعا احتجاجيا عقدته نقابة المعلمين بمدينة طبرق، قرروا في بيان عقبه تعليق العملية التعليمية إلى حين النظر في أوضاع المعلمين، وتفعيل القرارات الصادرة بشأن تحسين أوضاعهم.

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