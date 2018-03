“الحاسي” يبدأ مباشرة أعماله كقنصل عام لدي ليبيا في الإسكندرية

اجتمع السفير عادل الحاسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من العاملين بالسفارة الليبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في أول اجتماع له لتمكينه من مهامه كقنصل عام للدولة الليبية في الإسكندرية.

وبحث المجتمعون سير الأعمال بالقنصلية وكذلك الصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين وكذلك أبرز العراقيل التي تواجه الجالية الليبية في الاسكندرية.

يشار إلى أن الحاسي قد شغل منصب مستشار سياسياً بوزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، وعمل موظفاً في سفارة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

