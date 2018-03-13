ضبط جرافتي صيد مصريتين قبالة سواحل درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبطت زوارق قاعدة طبرق البحرية أمس الإثنين جرافتي صيد مصريتين قبالة سواحل درنة بعد عملية مطاردة.

وذكر المكتب الإعلامي لـ”أخبار ليبيا24″ أن إحدى الجرافتين استسلمت مباشرة أما الجرافة الثانية استسلمت بعد عدة محاولات، وتم جرهما إلى رصيف قاعدة طبرق البحرية.

وأكد المكتب الإعلامي في القاعدة أنه على متن كل جرافة 10 بحار، لافتًا إلى أنه جاري التحقيق المبديء معهم.

وأشار المكتب إلى أنه في حال التأكد من أنها جرافات صيد سيتم توقيعهم على تعهد ودفع الغرامة التي تقرها القوانين الليبية، مؤكدًا أنه إذا أظهرت التحقيقات غير ذلك سوف تتولى الجهات الأمنية القضية.

يشار أن الزوارق التابعة للقاعدة البحرية في طبرق تقوم بجولات إاستطلاعية على الشواطئ مابين طبرق ودرنة وقد ألقت في السابق على العديد من جرافات الصيد المصرية التي تدخل المياه الإقليمية بطرق غير قانونية وتتبع معها الإجراءات القانونية حسب القانون الليبي.

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