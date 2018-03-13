صندو: الذي يحدث في سبها جريمة حرب ضد المدنيين وهذه رسالتي للواء المنفور

ليبيا – أكد محمد صندو وهو أحد مشائخ التبو أن الذي يحدث في سبها جريمة حرب ضد المدنيين بعد أن تم مؤخراً إستهداف أسرة من القطرون لتلاقي الزوجة حتفها ويصاب الأب والإبن جراء القذائف العشوائية حسب قوله .

صندو طالب بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد الجهات لرسمية بالتحقيق بشأن المكان الذي تنطلق منه هذه القذائف ولماذا تستهدف أحياء المدنيين.

ودعا الجيش واللواء محمد المنفور الذي إجتمع مع أعيان التبو وإتفق معهم على 5 نقاط وكان بصدد طرح مبادرة أو إعلان عن وقف إطلاق النار في سبها خلال 24 ساعة والآن مضى من الوقت نحو 4 إلى 5 إيام ولم يتحقق ذلك .

وأضاف بأن المطالبة أتت لحكومة السراج أيضاً ومنذ الإسبوع الأول لبداية الأزمة بتكليف لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وتوضيح ما يدور في الجنوب للرأي العام.

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