سفير العراق بمصر يطالب الأطراف الليبية بإيجاد حل توافقي

قال سفير العراق في مصر حبيب الصدر، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تواجه أزمة كبيرة وحروب داخلية متعددة، وإنهاك لمقدراتها الاقتصادية والتنموية.

وحذر الصدر من أن تستمر ليبيا في هذه الأزمات، موضحا هذا الأمر سيلقي بظلاله الثقيلة على الأمن القومي للمنطقة العربية، بسبب الموقع الجيوسياسي المتميز لها، ولكون الإرهاب يستفيد من الأزمات لإيجاد موطئ قدم له في المناطق الرخوة.

وأكد الصدر على أن العصابات الإرهابية تسعى لاستغلال تلك الأزمات وذلك بتحويل ليبيا لدولة فاشلة ومنصة لتصدير الإرهاب والفكر المتطرف إلى دول القارة الأفريقية.

وناشد الصدر دول الجوار الليبي، والمنظومة العربية والإسلامية على تشجيع الأطراف الليبية للحوار، والركون للحلول السياسية، وصياغة مشهد حقيقي لبناء الدولة.

