البعثة الأممية : تزايد وجود القوات المسلحة فى جنوب ليبيا ينذر بمزيد من التصعيد

ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء إستمرار العنف في مدينة سبها داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تعرض أرواح المدنيين للخطر وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبيا.

وفى بيان تلقته المرصد عبر البريد الإلكتروني منها ، قالت البعثة مساء الثلاثاء أن تزايد وجود القوات المسلحة في الجنوب ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى العمل نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز جهود الحوار والمصالحة والامتناع عن الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في تأجيج الوضع.

وفى ختام بيانها الأمم أشادت المتحدة بـ ” القادة الوطنيين ” والمحليين الذين قالت أنهم يتخذون خطوات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع وتعرب عن إستعدادها لدعم هذه الجهود.

المرصد – متابعات

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