إصابة تشادي في سطو مسلح بمنطقة الهواري في بنغازي

بنغازي – بوابة الوسط: سالم العبيدي

أُصيب الشاب موسى بوبكر عبدالكريم، تشادي الجنسية يمتهن الرعي، برصاص في حادث سطو مسلح بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن موسى (25 عامًا) أُصيب برصاصة في ساقه اليسرى أثناء محاولة سطو نفذها شخص مسلح، حاول سرقة هاتفه المحمول أطلق عليه الرصاص عندما قاومه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنَّ الشاب موسى بوبكر عبدالكريم يمتهن رعي الأغنام في إحدى المزارع بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

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