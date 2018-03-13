وزير الداخلية المفوض يستقبل «غسان سلامة»

عين ليبيا

أكد وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور على ضرورة توثيق أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض لرئيس البعثة السيد غسان سلامة صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

من جهته أوضح سلامة خلال هذا اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة التعاون بين البعثة والوزارة فيما يتعلق ببرنامج الدعم للنهوض بالمؤسسات الأمنية داخل وزارة الداخلية.

وحضر المقابلة عضو من إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

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