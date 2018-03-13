“معا نبنيها” في الزاوية

شهدت مدينة الزاوية انطلاق المرحلة الثانية من حملة “معاً نبنيها” تحت شعار (شبابنا ثروتنا، مصالحتنا قوتنا)، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وتحت إشراف منظمة “نانا مارن” التوعوية .

وشرعت المنظمة في المرحلة الثانية من مشروعها (معاً نبنيها)، سعياً منها لترسيخ مفاهيم المصالحة الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار، وهي الحملة التي انطلقت منذ نوفمبر من العام الماضي بمرحلة أولى تمثلت في عمل إعلامي للتعريف بالحملة التي تهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مشروع المصالحة الشاملة.

وتستهدف المرحلة الثانية مناطق الزاوية والجفارة وجنزور، في صورة ورش عمل وندوات وحلقات نقاش بين مؤسسات هذه المناطق، حيث احتضنت دار الكتاب بالزاوية ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق إضافة إلى المهتمين بملف المصالحة الوطنية.

وتقوم الحملة على حصر ودراسة التحديات التي تواجه عملية المصالحة وكيفية العمل عليها وفق أسس وقواعد لبناء مشروع يمكن من خلاله الوصول فعلاً إلى مصالحة شاملة دون استثناء أو إقصاء، انطلاقا من أن المصالحة لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع ووفق آلية صحيحة تضمن أتفاقا يحظى بتوافق الجميع ويكون فيه للمجتمع المدني دورا بارزا.

وانتهت هذه المرحلة بحلقة نقاش أفضت إلى مسودة لنتائج وتوصيات سيتم العمل على أن تكون أساسا للمراحل القادمة من هذا المشروع.

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