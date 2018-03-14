وزير داخلية الوفاق يستقبل غسان سلامة

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور ،رئيس البعثة الأممية غسان سلامة صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

و أك وزير الداخلية المفوض على ضرورة توثيق أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

من جهته أوضح سلامة خلال هذا اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة التعاون بين البعثة والوزارة فيما يتعلق ببرنامج الدعم للنهوض بالمؤسسات الأمنية داخل وزارة الداخلية.

وحضر المقابلة عضو من إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

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