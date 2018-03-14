موسكو تهدد بمنع عمل وسائل الإعلام البريطانية على أراضيها حال إغلاق لندن محطة روسيا اليوم

حذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا " الثلاثاء، من أنه لن يسمح لأي وسيلة إعلام بريطانية من العمل في روسيا، في حال إغلاق محطة "روسيا اليوم" في بريطانيا.

وكان منظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة البريطانية "اوفكوم" أعلن سابقا، أنه يمكن أن يتخذ قرارا بخصوص الترخيص الممنوح لشبكة "روسيا اليوم"، معتبرًا أنها أداة دعاية موالية للكرملين، وذلك ردا على الاشتباه بمسئولية موسكو في تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.

وقالت زاخاروفا مساء الثلاثاء "لن تعمل أي وسيلة إعلام بريطانية في روسيا إذا أغلقوا روسيا اليوم".

ولا يزال العميل المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما)، في وضع صحي حرج في المستشفى، بعدما عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في سالزبري (جنوب غرب) في 4 مارس، وقد تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب، فيما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي"، أنه "من المرجح جدا أن تكون روسيا مسئولة عن تسميمهما.

وتترأس ماي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي الأربعاء، لبحث الرد على الكرملين.

وقال منظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة البريطانية، الإثنين، إنه سينتظر نتائج هذا الاجتماع قبل النظر في حق محطة "روسيا اليوم" في البث في بريطانيا.

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