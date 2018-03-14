أتت ساعة الحسم لكل داعشي فار أو متنكر

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، الأحد، مقتل 3 قيادات من تنظيم داعش الإرهابي الفارين من درنة.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي في مدينة بنغازي أن أفراد غرفة عمليات سرت الكبرى تمكنت من قتل الإرهابيين خلال عملية نوعية.

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن سرية مرادة وزلة تؤمن المنطقة من بوابة التسعين إلى حقل المبروك، وتنفذ خطة محكمة لبسط الأمن في المنطقة.

وأضاف أنّ هناك بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتًحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم.

وفي الحملة الأمنية ضد كل من ساند وساهم بنشاط الدواعش, ألقت السلطات الأمنية في مدينة طبرق، القبض على عضو هيأة تدريس في الجامعة أردني الجنسية، بعدما دافع عن تنظيم داعش وأنكر وجوده تمامًا في ليبيا.

وقال مصدر أمني من جهاز المباحث العامة طبرق إن عضو هيأة التدريس أردني وأستاذ محاضر بكلية التربية في جامعة طبرق، لافتًا إلى أن «عددًا من الطلاب تقدموا ببلاغات تفيد بترويج الدكتور للتنظيم الارهابي في ليبيا، وأن المقاتلين الذين يحاربهم الجيش ما هم إلا ثوار وليسوا بإرهابيين».

وأضاف المصدر «تم تسجيل وتوثيق كل المحاضرات التي يقدمها عضو هيأة التدريس، وجرى التحقيق معه وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات».

وأشار إلى أن «هناك من يسوِّق للتنظيمات الإرهابية سواء من النشطاء أو مؤسسات المجتمع المدني أو من الإعلاميين، ولن نسمح بزرع مثل هذه الفتن والأفكار في عقول أبنائنا وبناتنا».

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