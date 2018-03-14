اللجنة المشكلة من مجلس النواب تناقش مقترح زيادة مرتبات المعلمين

ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة من مجلس النواب أمس الإثنين اجتماعاً موسعاً لمناقشة المقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة سواء من اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التعليم أو المقترح المقدم من النقابة العامة للمعلمين وكذلك مقترح اللجنة المشكلة برئاسة الوكيل العام للوزارة.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب فإن اللجنة المشكلة تضم عضوين عن لجنة المالية وعضوين عن لجنة التعليم وعن اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

عضو اللجنة المشكلة من مجلس النواب خليفة الدغاري قال إنه من الضروري أن يحظى المعلم بالعيش الكريم وتذلل أمامه كل الصعوبات على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه.

وأشار الدغاري إلى ما تم تناوله خلال الاجتماع كالنظر في القرارات الصادرة بشأن تعديل مرتبات وزارة العدل والهيئات القضائية وكذلك وزارة الصحة، مؤكداً على أن اللجنة بصدد تجميع كل هذه المقترحات وتقديم دراسة في هيئة مقترح ستعرض في اجتماع مجلس النواب.

وفي الختام طمأن عضو اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعلمين بأن طلباتهم سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وفي ذات السياق إعتبر عضو اللجنة المشكلة من المجلس عمر تنتوش أن دور المعلم مهم وأساسي في إعداد الأجيال، مؤكداً على أن ومجلس النواب مع الزيادة في مرتبات المعلمين.

وأعلن عن لقاء مرتقب مع نقابة المعلمين ومرشحين من وزارة التعليم لوضع الآلية النهائية والتي ستحال إلى مجلس النواب لإصدار قرار بذلك.

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