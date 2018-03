المتوسط :

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء إستمرار العنف في مدينة سبها

و حذرت البعثة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” من تنامي الجماعات المسلحة في الجنوب، الأمر الذي ينذر بخطر تعريض المنطقة لمزيد من التصعيد،بحسب تعبيرها.

و دعت البعثة الأطراف كافة إلى الامتناع عن الأعمال التي تعرض أرواح المدنيين للخطر وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبياوذلك من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز جهود الحوار والمصالحة والامتناع عن الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في تأجيج الوضع.

و اشادت البعثة، بالجهود المبذولة من قبل القادة الوطنيين والمحليين الذين يتخذون خطوات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، مؤكدة على عزمها دعم هذه الجهودبكل السبل الممكنة.

The post البعثة الأممية تحذر من “الخطر القادم” حال تنامى الإرهابيين في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية