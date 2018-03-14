البنيان المرصوص: خطر الإرهاب قائم ولابد من توفير الدعم للقضاء عليه نهائيًا

أخبار ليبيا24

طالب آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي وضباط الغرفة بتوفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على التهديدات الإرهابية بشكل نهائي.

وأكد القاضي خلال لقائهم رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي أمس الثلاثاء أن خطر التنظيمات الإرهابية لازال قائمًا في بعض مناطق ليبيا.

وانتقد قادة عملية البنيان المرصوص تجاهل السلطة التنفيذية لتضحياتهم، وعدم والوفاء بواجباتها تجاه قوات العملية.

وجدد قادة البنيان المرصوص دعمهم الكامل لقيام دولة المؤسسات والقانون بعيدًا عن محاولات الابتزاز التي تقوم بها بعض الأطراف.

ومن جانبه، أكد السويحلي أن معركة سرت هي إحدى معارك الحرب على الإرهاب وليست آخرها، مُطالبًا باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعالجة جميع الملفات والمشاكل العالقة التي تواجه قوة البنيان المرصوص وجرحاها في الخارج والداخل.

وأثنى رئيس المجلس على الإنجاز الذي حققته عملية البنيان المرصوص بتحرير سرت من قبضة الإرهاب والقضاء على أكبر معقل لتنظيم داعش خارج العراق والشام في ظل إمكانيات محدودة وزمن قياسي، حسب قوله.

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