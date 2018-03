المتوسط:

فاز فريق الاتحاد لكرة السلة على المدينة بنتيجة (73-39) في المباراة الودية ، أمس الاثنين.

وأقيمت المباراة بقاعة رمضان حموده للألعاب الرياضية بنادي الاتحاد،

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريق لدور السداسي والذي سيعلن عن موعده بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من دوري السلة المحلي.

