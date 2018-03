حرس السواحل ينقذ 21 مهاجرا غير شرعي بالقرب من شمال صبراتة

المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي للقوات البحرية ،” أن دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير نجحت في إنقاذ 21 مهاجر غير شرعية بالقرب من شمال صبراتة، كانوا على متن مركب خشبي متهالك وتعطل محركه،يوم الاثنين”

وينتمي المهاجرون غير الشرعيين المضبوطين إلى جنسيات مختلفة من بينهم 17 ينتمون إلى جنسيات بنغالية و 4 جنسياتهم مصرية.

ونُقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول و تقديم المساعدة الإنسانية والطبية و تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

