“صنع الله” و “بيروني”يبحثان الدورالإيطالي فى دعم القطاع النفطي بالبلاد

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مع السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أوجه التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الإيطالية.

و بحث الجانبان ايضا، خلال لقائهما بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة السيد صلاح بن علي، دور الشركات الايطالية في الرفع من القدرة الانتاجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا ومدى مساهمة بعض الشركات الخدمية ذات الخبرة في انجاز عدد من المشاريع الحيوية.

و استعرض المجتمعون الصعوبات التي تواجه القطاع المتمثلة في الاعتصامات والإغلاقات المتكررة للحقول النفطية وتأثيرها السلبي على القطاع وعلى الايرادات باعتبار النفط المصدر الوحيد للدخل في ليبيا .

ومن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ،في ختام اللقاء، الجهود المبذولة و المساهمات المقدمة من الشركات الايطالية لدعم القطاع النفطي في ليبيا.

