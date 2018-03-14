“داخلية الوفاق” تعلن عن ورشة عمل لإصلاح المؤسسات الأمنية

المتوسط:
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن عزم كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية إقامة ورشة عمل تحت عنوان “إصلاح المؤسسات الأمنية في إطار العدالة الإنتقالية ” وذلك خلال شهر إبريل المقبل .
وأفادت الوزارة ، في بيان لها بأن الكلية تهدف من هذه الورشة بحث عدد من المحاور المتمثلة في بحث دور مكافحة الفساد في إصلاح المؤسسات الأمنية، وعوائق إصلاح المؤسسات الأمنية ، وتقييم السياسة التشريعية التي تقوم عليها المؤسسات الأمنية، ومدى تبني المؤسسات الأمنية لمعايير حقوق الإنسان في عملها وتعاملها مع الجمهور
و أوضحت الكلية بأن شروط المشاركة هي أن تكون الورقة في إطار محاور الورشة السابقة، وألا تتجاوز الورقة 15 صفحة ، مشيرة إلى أن المستهدفين من هذه الورشة أعضاء هيئة التدريس المحاضرين بالكلية و الطلبة الدارسين بالكلية وكذلك الأجهزة والإدارات العامة والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية
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