“داخلية الوفاق” تعلن عن ورشة عمل لإصلاح المؤسسات الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن عزم كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية إقامة ورشة عمل تحت عنوان “إصلاح المؤسسات الأمنية في إطار العدالة الإنتقالية ” وذلك خلال شهر إبريل المقبل .

وأفادت الوزارة ، في بيان لها بأن الكلية تهدف من هذه الورشة بحث عدد من المحاور المتمثلة في بحث دور مكافحة الفساد في إصلاح المؤسسات الأمنية، وعوائق إصلاح المؤسسات الأمنية ، وتقييم السياسة التشريعية التي تقوم عليها المؤسسات الأمنية، ومدى تبني المؤسسات الأمنية لمعايير حقوق الإنسان في عملها وتعاملها مع الجمهور

و أوضحت الكلية بأن شروط المشاركة هي أن تكون الورقة في إطار محاور الورشة السابقة، وألا تتجاوز الورقة 15 صفحة ، مشيرة إلى أن المستهدفين من هذه الورشة أعضاء هيئة التدريس المحاضرين بالكلية و الطلبة الدارسين بالكلية وكذلك الأجهزة والإدارات العامة والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية

