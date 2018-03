“داخلية الوفاق” تفتح المؤتمر الأمني الأول في مصراته

المتوسط :

افتتح وزيرالداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام عاشور”، المؤتمر الأمني الأول الذي عقد بفندق تاج بمدينة مصراته.

و أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق،في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأن المؤتمر يأتي تحت شعار “حول تداعيات الوضع الأمني ما بين التحديات والحلول” بهدف بحث الوضع الأمني في مختلف المدن، وذلك بمشاركة وكيل وزارة الداخلية العميد “خالد مازن”، و مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ومدير أمن مصراته, ومدير أمن زليتن وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة.

