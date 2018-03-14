صور | رغم بلاغ السراج ضدهم إثر زيارتهم لدولة قطر ..السويحلي يلتقي قادة البنيان المرصوص

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الثلاثاء وفدًا من قادة وضباط وآمري محاور عملية البنيان المرصوص فى مقدمتهم آمر الغرفة اللواء “بشير القاضي” بحضور رئيس وعدد من أعضاء لجنة دعم الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب ورئيس لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس .

السويحلي أثنى بحسب مكتبه الاعلامي على الإنجاز الذي وصفه بـ”العظيم” المحقق من “أبطال البنيان المرصوص” بتحرير سرت من قبضة الإرهاب والقضاء على أكبر معقل لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا في ظل إمكانيات محدودة وزمن قياسي أذهل العالم أجمع.

كما أكد أن معركة سرت هي أحد معارك الحرب على الإرهاب وليست آخرها، مُطالبًا باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعالجة جميع الملفات والمشاكل العالقة التي تواجه قوة البنيان المرصوص وجرحاها في الخارج والداخل.

من جانبهم أكد آمر وضباط غرفة عمليات البنيان المرصوص أن خطر التنظيمات الإرهابية لازال قائمًا في بعض مناطق ليبيا، مُطالبين بتوفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على هذه التهديدات بشكل نهائي.

كما انتقد قادة عملية البنيان المرصوص تجاهل السلطة التنفيذية ممثلة فى حكومة الوفاق لتضحياتهم وعدم والوفاء بواجباتها تجاههم مجددين دعمهم الكامل لقيام دولة المؤسسات والقانون بعيدًا عن محاولات العسكرة أو الإبتزاز التي تقوم بها بعض الأطراف وذلك على حد وصفهم.

يشار الى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أمر بصفته “القائد الاعلى للقوات المسلحة” في بلاغ له يوم 15 أغسطس 2017 بمعاقبة ضباط غرفة عمليات مصراتة – سرت (البنيان المرصوص) بعد زيارتهم الى دولة قطر ولقائهم بأميرها تميم بن حمد دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

واعتبر السراج أن هذه الزيارة تعد من الاعمال المحظورة على العسكريين والتي يعاقب عليها القانون العسكري معتبراً إياها اخلالاً كبيراً بالضبط والربط ومخالفة صريحة للتعليمات بحسب نص البلاغ .

المرصد – متابعات

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