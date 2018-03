“المعداني” يلتقي بمدير شركة خدمات النظافة بسرت

المتوسط:

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني بمدير شركة خدمات النظافة العامة سرت بشير الاحرش والمهندس سعيد مشري مدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ، أمس الثلاثاء.

وتناول اللقاء نشاط شركة خدمات النظافة والدعم الدولي الذي سيقدم للشركة خلال المدة القادمة من سيارات وصناديق قمامة وكذلك تم بحث استعدادات شركة المياه لفصل الصيف حيث تقوم الشركة بصيانة دورية لمضخات المياه في سرت .

وشكر المعداني العاملين في الشركتين على ما يقدمونه من أعمال رغم قلة الإمكانيات.

