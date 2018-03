عميد سرت يطمئن على مخزون السلع التموينية بمخازن البلدية

المتوسط:

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني بمدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت عبد العالي القبي ، أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت عبد العالي القبي خلال الاجتماع، ” انه قد وصل مخزون من السلع التموينية إلى المخازن الرئيسية بسرت تشمل الطماطم والزيت والمكرونة والأرز والشاي وانه سيتم توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية والتي يبلغ عددها 120 جمعية.

وأكمل عبد العالي،” انه توجد بعض النواقص التي تعيق عملية التوزيع وقد تعهد السيد العميد بتوفيرها مطلع الأسبوع المقبل وان التوزيع على الجمعيات سيكون خلال الأسبوع القادم”.

