موسى فرج يستعرض مقترحات “مجلس الدولة” حول آلية اختيار المجلس الرئاسي

المتوسط – سامر أبو وردة

قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن النقاش الذي دار خلال اجتماعاته مؤخراً بكل من رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية والمبعوث الأممي، غسان سلامة، قد انصب على محاولة إيجاد صيغ يمكن التوافق عليها لآلية اختيار المجلس الرئاسي.

وأضاف موسى فرج، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إحالة ثلاثة مقترحات إلى المبعوث الدولي، أول هذه المقترحات هو إمكانية التصويت المشترك والمتزامن بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لاختيار إحدى القوائم المترشحة، وفقاً للشروط والضوابط التي تمت مناقشتها سابقاً.

أما المقترح الثاني هو أن يتم تزكية كل قائمة من القوائم التي تشتمل على 3 مترشحين يمثلون الأقاليم الثلاثة، على أن تتحصل على التزكيات بواقع 25 تزكية غير متكررة من كل مجلس من المجلسين، أي تتحصل القائمة على 50 تزكية، ويتم عرض القوائم أولاً على المجلس الأعلى للدولة للتصويت لاختيار قائمتين، ثم يأتي دور مجلس النواب للتصويت لاختيار إحدى هاتين القائمتين لتكون هي المجلس الرئاسي.

وتابع ” المقترح الثالث يقوم على قيام كل مجلس من المجلسين باختيار عضو – سواء من داخل المجلس أو من خارجه – عن طريق التصويت من بين المترشحين، يمثل المجلس في هذا الاتفاق، ثم يتم التوافق على العضو الثالث، على أن يكون من الإقليم الذي يمثل من خلال الاختيارين السابقين”

وأوضح فرج، أن السبب في تقديم ثلاثة مقترحات، هو إعطاء الفرصة لمجلس النواب لكي يناقش المقترحات ويختار من بينها، مشيراً إلى أن مجلس النواب قد تقدم بمقترحين في هذا الإطار.

