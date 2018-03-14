ماذا في زيارة مبعوث المشير حفتر للشؤون الاجتماعية لطبرق؟‎

زار مسؤول الشؤون الاجتماعية بالقيادة العامة للجيش الليبي ” بلعيد الشيخي” يوم أمس مدينة طبرق، وذلك لمتابعة رعاية الجرحى واسر الشهداء بطبرق.

وبحسب مصدر إعلامي عسكري لـــ “بوابة أفريقيا الإخبارية” فإن الشيخي عقد اجتماعاً مع مكتب رعاية الجرحى واسر الشهداء، وأستمع إلى كل المشاكل التي تواجه ويعاني منها الجرحى “من أزمات صحية وإهمال”، وتعهد الشيخي أمام حضور كبير من الشخصيات العسكرية بطبرق تعهد بلقاء عاجل مع القائد العام للجيش الليبي “المشير خليفة حفتر” لحل كل المشاكل المتعلقة بجرحى الحرب واسر الشهداء.

هذا وقام الشيخي خلال زيارته لمدينة طبرق قام بتأبين وتكريم أحد مؤسسي عملية الكرامة والقيادات العسكرية بطبرق الفقيد “عميد ركن طيار حكيم عبدالرحمن بوالعقيدات المنفي”، وشمل التأبين كلمات سرد فيها ذكرى وتاريخ رفيق السلاح والطيار المجاهد حكيم بحضور مسؤولين عسكريين.

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