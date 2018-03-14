هذا موعد انطلاق المجلة العلمية بجامعة طبرق

أكد وكيل جامعة طبرق للشؤون العلمية “الدكتور صلاح محجوب” على وضع اللمسات الأخيرة لمجلة الجامعة العلمية، حيث تم الاتفاق النهائي مع لجنة المجلة على ضوابط النشر، والتي بعد اعتمادها يمكن الشروع في قبول الأبحاث لغرض التقييم.

واضاف محجوب في تصريح لــــ “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن العمل جار الآن على عدة أمور من ضمنها “اختيار شعار المجلة، وضع الية لطباعة الأبحاث العلمية بعد قبولها، تصميم الشكل النهائي للأوراق العلمية بحيث تتناسب مع التخصصات المختلفة للمجلة”.

وأكد محجوب بإن المجلة تغطى تخصصات العلوم ” الطبية، الهندسية، الإنسانية، الاجتماعية” تحت إشراف هيئة تحريرية مختصة من ذوي الخبرات النشر العلمي من جامعة طبرق، وكذلك هيئة استشارية تشرف على عمل هيئة التحرير في المجالات الثلاث بكل فروعها.

وأشار وكيل جامعة طبرق للشؤون العلمية إلى أن موعد قبول الأبحاث العلمية للمجلة سيكون في أبريل القادم من هذا العام “2018”، وذلك من خلال “إيميل” خاص يستقبل من خلاله كل النسخ الإلكترونية للبحوث مختلفة التخصصات.

هذا وأصدر رئيس جامعة طبرق الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم بوحليقة في وقت سابق قراراً بإنشاء مجلة علمية محكمة فصلية تصدر عن جامعة طبرق، المجلة تحتوي على أقسام للعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والهندسية، والعلوم الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية