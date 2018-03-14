اختتام دورة الولادة الآمنة في الطوارئ بمستشفى غات العام

بإشراف جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع ادارة الموارد البشرية في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اختتمت أمس الثلاثاء بمستشفى غات العام دورة الولادة الآمنة في الطوارئ التي استمرت لمدة اسبوع متواصل.

واستهدفت هذه الدورة عناصر التمريض والقبالة بمستشفى غات العام بحسب ما قالت ناجية انويجي رئيسة جمعية القابلات الليبية لرعاية الامومة والطفولة في حديث خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية”.

وأضافت النويجي “قمنا بتزويد المشاركات في الدورة بالمعلومات والمهارات في مجال الولادة وخاصة اثناء الحالات الطارئة، حيث اعتمدنا في الدورة على الجانب العملي 80% واما الجانب النظري فكان 20% “.

يشار الى ان مدينة غات الواقعة جنوبي غرب ليبيا وعلى بعد 1600كم من العاصمة طرابلس، شهدت العام الماضي 2017، ارتفاعا في عدد الوفيات للنساء والمواليد أثناء الولادة والسبب الرئيسي يكمن في عدم وجود اخصائي نساء وتوليد ولا جراح، فأغلب الحالات تستدعي التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياة الام والجنين في آن واحد.

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