البحرية الليبية تنقذ 98 مهاجر افريقى غير شرعى

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إنقاذ (98) مهاجراً غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، على بعد (21) ميل شمال منطقة بوكماش.

وأوضح مكتب الإعلام للقوات البحرية، أن الزورق رأس أجدير، أنقذ مساء ليل الثلاثاء عدد (98) مهاجرا غير شرعي، من بينهم (11) امرأة، وطفلان، كانوا على متن مركب قارب مطاطي وتعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم حوالي الساعة 16:15، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – مركز إيواء تاجوراء.

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