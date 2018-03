«التعليم» تناقش تنفيذ مشاريع المدارس المهدمة ببلدية زليتن (صور)

المتوسط:

عقد وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع عضو المجلس البلدي المكلف بملف التعليم مصطفى بن عائشة مشاريع استكمال المدارس المهدمة ببلدية زليتن.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان البلدية، ضرورة حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع والتأكيد على ضرورة العمل في هذه الاتجاه.

واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة مشتركة من كافة الجهات المعنية بهذه المشاريع لمعالجة الإشكاليات والعوائق التي تواجه إتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لاستكمال مشاريع المدارس المهدمة بالبلدية.

وأكد الحاضرون على ضرورة السعي لسداد كافة مستحقات الشركات المنفذة وتقديم هذه الشركات تعهد كتابي باستكمال المشروعات المتعاقد عليها خلال مدة محددة في حالة الإفاء بتسديد كافة المستحقات وتعديل الأسعار.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التعليم، إن هناك جلسة بعد شهر بديوان بلدية زليتن لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات ومتابعات بخصوص ما جاء في هذا الاجتماع، مشددًا على ضرورة اعتماد تعديل الأسعار لبنود تنفيذ المشروعات بما يتوافق مع أسعار السوق المحلي.

وشارك في الاجتماع عضو المجلس البلدي الدكتور عبد السلام عصمان، مراقب تعليم زليتن، مندوب عن ديوان المحاسبة العامة، مدير فرع ديوان المحاسبة زليتن ومدراء الادارات بمصلحة التقنيات التعليمية ومندوبي الشركات المنفذة للمشاريع.

وحدير بالذكر أن مشاريع المدارس المهدمة ببلدية زليتن سبع تم تكليف عدد من الشركات عن طريق وزارة التعليم سنة 2013 لتنفيذها.

