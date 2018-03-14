حرس السواحل الليبي ينقذ 110 مهاجرين غير قانونيين

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبي، على الزورق رأس اجدير، خلال اليومين الماضيين من إنقاذ مئة وعشرة مهاجرين غير قانونيين، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن مركبين خشبيين متهالكين، تعطل محركاهما على بعد واحد وعشرين ميلا شمال صبراتة .

وفي تصريح لقناة ليبيا، أكد المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة.

وأفاد بتحويلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، ليتم تسليمهم بعد ذلك إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، مركز إيواء تاجوراء.

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