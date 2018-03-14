اعتصام معلمي طبرق أمام مقر مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

قام عدد من معلمي طبرق، يوم أمس، بتنظيم اعتصام أمام مقر مجلس النواب بالمدينة، وذلك بشأن الإسراع في تنفيذ مطالبهم لاستئناف العام الدراسي.

وقال أحد المعتصمين أن اعتصامنا جاء للمطالبة بحقوقنا المهضومة، ومطالبة الجهات المسؤولة في الدولة الليبية على رأسها مجلس النواب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه مطالب المعلمين.

وقال “حقوقنا التي تضمن الحياة الكريمة لنا، وتكفل العدالة الاجتماعية، ونحن طلبنا حقنا بشكل رسمي وواضح لمجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد “.

هذا وتشهد أغلب مدارس ليبيا إغلاقا وتوقفا عن الدراسة منذ بداية يوم الأحد الماضي وإيقاف بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، لحين الاستجابة لمطالب المعلم، مع توعد بإجراءات صارمة من وزارة التعليم حيال المتغيبين.

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