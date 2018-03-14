احتفالية في درنة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى

نظمت جمعية كلانا لمرضى وزراعة الكلى بالتعاون مع منتدى رسالة جيل لرعاية الشباب وبرعاية صندوق الضمان الاجتماعي درنة أمس الاول، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى بقاعة الأنشطة الثقافية بنادي دارنس.

واكد مدير فرع الضمان الاجتماعي درنة في كلمة له على حرص الصندوق على دعم المؤسسات الخيرية في تنفيذ مناشطها .

وتناول الأطباء الذين تناوبوا على إعطاء ومضات توعوية عن مرض الفشل الكلوي وكيفية الوقاية منه وكذلك التغذية المناسبة للمرضى، وغيرها من سبل التعايش مع الأمراض.

وأكد المشاركون في توصياتهم على أهمية التشخيص المبكر لالتهاب الكلى الحاد ومتابعة وظائف الكلى بصفة مستمرة وضرورة عمل عينة من الكلى في حالات التهاب الكلى الحاد والحد من استخدام العقاقير الضارة بالكلى مع ضرورة عمل نسبة لتركيز العقاقير في الدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية