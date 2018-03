«النشاط المدرسي بالتعليم» تعقد اجتماعا مع مدراء مكاتبها بجبل نفوسة

المتوسط:

عقدت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مدراء مكاتب النشاط المدرسي بجبل نفوسة بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة ومراقب التعليم ببلدية ككلة وعضو المجلس البلدي بالبلدية.

استضافت مدينة ككلة الاجتماع الخاص بمدراء مكاتب النشاط المدرسي بجبل نفوسة، حيث افتتح الاجتماع مراقب التعليم بالبلدية مصطفى أبودراعة، بكلمة عبر فيها عن سعادته بتواجد مدراء مكاتب النشاط المدرسي بالجبل، الذي اعتبره لم شمل يثلج الصدر ويحفز على العمل.

من جانبه، أكد مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم خالد الديب، أهمية الاجتماع الذي سيكون دعامة وعاملا مساعدا في تنفيذ الخطة العامة للمناشط المدرسية حتى يتم تحديد أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه مكاتب النشاط لمدرسي وتواجه معلمي النشاط بالمدارس ووضع تصورات يمكن من خلالها تفادي أي عقبات في تنفيذ أي نشاط.

وأشاد عضو المجلس البلدي ككلة موسى علي الذي حضر جانبا من الاجتماع بحضور إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم ومدراء مكاتب النشاط المدرسي بجبل نفوسة مؤكداً أنه سيقوم بعرض المقترح على المجلس البلدي ككلة لإشراك عمداء البلديات في مختلف المناطق من أجل تحريك عجلة النشاط ووضعهم في صورة الفعل.

