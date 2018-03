«القطراني»: قرارات «الرئاسي» بشأن «الليبية للموانئ» غير شرعية وهي والعدم سواء

المتوسط:

هاجم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على فرج القطراني، القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي غير الدستورية –بحسب وصفه -فيما يخص الشركة الليبية للموانئ، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة وتشكيل مجلس إدارة ولجنة للمراقبة.

ووجه “القطراني”، خطابًا تحصلت المتوسط على نسخة منه، إلى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ومدراء فرع الشركة الليبية للموانئ، يعرب فيه رفضه التام لهذه القرارات مؤكدًا أنها هي والعدم سواء لمخالفتها نص مواد الاتفاق السياسي ولعدم الأهلية القانونية لمصدرها.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، تمسكه بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، بشأن تقرير حكم يتعلق بنقل المقر الرئيسي للشركة الليبية للموانئ من مدينة مصراتة إلى مدينة بغازي، وتشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ وما صدر عن الجمعية العمومية الشرعية بموجب القرار رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ والقرار رقم 6 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة مراقبة بالشركة.

وأوضح سبب تمسكه بأنها كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك وعلى القرارات سالفة الذكر بالخصوص، منوهًا إلى عدم التعامل مع أي اجسام موازية غير الحكومة المؤقتة وما يصدر عنها من قرارات وذلك كما جاء بالتعميم الصادر عن رئيس مجس الوزراء بالحكومة المؤقتة وتعليمات القيادة العامة للجيش الليبي.

وحذر “القطراني”، كل من يخالف هذه القرارات وما جاء به أنه سيعرض نفسه للمسالة القانونية لمخالفته تصريح أحكام القانون.

