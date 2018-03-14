صبراتة تحتفل بالزي الليبي

‎نظمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون- فرع صبراتة، أمس الثلاثاء، احتفالية الزي الليبي.

واستهدف الحفل- الذي أقيم بمدرج المدينة الأثرية بصبراتة- فئة عمرية من 5 الـ 15 سنة، بالإضافة إلي مشاركة مكتب صرمان، وتميز الاحتفال بالعديد من الفقرات الفنية والمسرحية، التي تفاعل معها الجمهور الحاضر، كما تضمنت إلقاء قصائد شعرية تراثية، وبيت شعر، وعرض لبعض المقتنيات التراثية، بالإضافة إلي عروض للأطفال الذين أضافوا لمسة جميلة بارتدائهم للملابس التراثية.

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