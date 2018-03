خاص المتوسط

أعلن الناطق باسم سرية الالغام ومخلفات الحرب التابعة لقوه حماية وتأمين سرت، سالم الأميل، في تصريح خاص لـ ” للمتوسط” عن تفكيك لغم أرضي مصنع من قبل تنظيم داعش الإرهابي معد للتفجير في قاعدة القرضابية الجوية سرت.

وكان المتحدث باسم قوات البنيان المرصوص، العميد محمد الغصري، قال في اتصال هاتفي مع ” المتوسط”، إن قوات البنيان المرصوص مازالت تنتشل الألغام من المدينة وتلاحق الخلايا النائمة والفلول الهاربة من سرت وتتبع من تعاون معها، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى دعم مؤسسات الدولة في المدينة لا سيما الأمنية منها، للنهوض وقيام بدورها.

يذكر أن قوات البنيان المرصوص تشن منذ مايو الماضي عملية عسكرية لتطهير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على المدينة منذ منتصف عام.2014.

The post تفكيك لغم في قاعدة القرضابية الجوية في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية