المتوسط:

استقبل المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الإيطالية.

وتطرق الاجتماع الذي حضره صلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، إلى الصعوبات التي تواجه القطاع المتمثلة في الاعتصامات والإغلاقات المتكررة للحقول النفطية وتأثيرها السلبي على القطاع وعلى الايرادات باعتبار النفط المصدر الوحيد للدخل في ليبيا.

وناقش الجانبان دور الشركات الايطالية في الرفع من القدرة الانتاجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا ومدى مساهمة بعض الشركات الخدمية ذات الخبرة في انجاز عدد من المشاريع الحيوية، حيث رحب المهندس مصطفى صنع الله في ختام اللقاء بمساهمة الشركات الايطالية لدعم قطاع النفط والغاز في ليبيا.

The post «صنع الله» يلتقي «بيروني» لتعزيز التعاون النفطي بين ليبيا وإيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

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