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#عاجل | الصور: بقاء دعم المحروقات، وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي؛ يشجع على تهر…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل |
الصور: بقاء دعم المحروقات، وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي؛ يشجع على تهريبها للخارج.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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