عاجل | الصور: بقاء دعم المحروقات، وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي؛ يشجع على تهر…

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الصور: بقاء دعم المحروقات، وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي؛ يشجع على تهريبها للخارج.
#ليبيا
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ٌقناة الرائد
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