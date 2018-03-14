السراج يناقش مع عدد من الضباط أهمية توحيد سلاح الجو الليبي لتأمين الحدود

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج مع عدد من ضباط السلاح الجوي الليبي، أهمية توحيد سلاح الجو، وسبل تقويته وتطويره من ناحية الجاهزية والقدرة على الانتشار لتامين الحدود الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن السراج بحث خلال الاجتماع برامج التأهيل والتدريب داخل القوات الجوية وفي الأكاديميات العسكرية بالدول الصديقة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إن مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية تسير بوتيرة جيدة، وإن هناك اتفاقا حول كثير من النقاط منها تحديد الاختصاصات والهيكلة ، برعاية مصر.

وشدد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي على ضرروة تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية باعتبار أن المؤسسة العسكرية تأتمر بأوامر السلطة السياسية.

وأجريت خلال الأشهر الماضية جولات للحوار بين لجنتين لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة في ليبيا، برعاية من جمهورية مصر العربية في القاهرة.

وبحسب ما صدر من بيانات وتصريحات عقب جولات الحوار، يوجد تفاؤل بالوصول إلى حل يضمن التوصل لاتفاق بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، والمنقسمة في جسمين، أحدهما تابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والآخر يتبع لعملية الكرامة وقائها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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