قوات البحرية تعلن إنقاذ 98 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل مدينة أبوكماش

ليبيا – أعلن مكتب الإعلام و الثقافة البحرية أمس الثلاثاء عن تمكن دورية لحرس السواحل “الزورق رأس أجدير” من إنقاذ 98 مهاجر غير شرعي.

وأوضح مكتب الإعلام و الثقافة البحرية بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أن من بين المهاجرين 11 إمرأة وطفلين كانوا على متن مركب قارب مطاطي وتعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب.

وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد (21) ميل شمال بوكماش، لافتاً إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجورا.



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