وزير الاقتصاد يوضح أسباب عدم منح إحدى الشركات إجراءات التسجيل التجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر أمس الثلاثاء، توضيحا للرأي العام، حول عدم منح الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، إجراءات التسجيل التجاري.

وقال عصر، عبر منشور على صفحته الشخصية – “من غير الممكن تسجيل أي جسم اعتباري لا يصدر إجراءاته من جمعية عمومية منعقدة انعقادًا صحيح وقانوني ومعترف بها من الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب”.

وأضاف عصر، أن وزارة الاقتصاد والصناعة ترفض أي إجراء لا يتسم بالمشروعية من جهة لا تملك إصدار قرارات في إشارة لحكومة الوفاق، داعيا المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة اختصاصها والسيطرة على الشركات التابعة لها منعا للمزايدات واللبس والمتاجرة بالشعارات الوهمية ومخالفة التشريعات النافذة.

وكان رئيس الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية نجيب الاثرم أشار في تصريح صحفي – إلى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة رقم (63) لسنة 2017م، والقاضي بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

وأوضح الأثرم، أنه بعد أن قدم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الدعم والتشجيع والمساندة الكاملة لتوطين هذه الشركة الواعدة بمدينة بنغازي، وبعد أن تم العمل على اختيار المقر الإداري لها وفتح حساب بأحد المصارف بالمدينة وتصميم شعارها واعتماده، جاري العمل على استكمال وإعداد وإصدار اللوائح الإدارية والمالية لهذا الشركة.

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